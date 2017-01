C'est une marée rose qui a envahie les rues de Washington, une marche militante, fière et non-violente pour le respect des femmes et l'égalité de droits et de salaire entre elles et les hommes. Mais c'est aussi une énorme manifestation contre Donald Trump qui s'était fait remarqué pendant l’Élection américaine avec ses déclarations ouvertement machiste. Un mouvement qu'a suivi Martin Weill