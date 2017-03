Conférence de Yalta : la réunion des tatoués  

L’une des photos les plus connues de l’Histoire qui illustre le mieux le tatouage en politique est la photo de Winston Churchill, Franklin Roosevelt, et Joseph Staline en 1945 à la conférence de Yalta. Pourquoi elle illustre "le tatouage et les politiques, pas incompatibles", cette photo ? Parce que les 3 étaient tatoués. Churchill avait une ancre de marine sur l’avant-bras gauche. Roosevelt avait un écusson familial sur le bras, et Staline c’est sur la poitrine qu’il était tatoué : une tête de mort.