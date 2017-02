Cat's Eyes débarque en exclusivité sur XTRA !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Après Olive et Tom et les aventures de Lady Oscar, MYTF1 met à l'honneur un nouvel anime des années 80 : Cat's Eyes ! La série, diffusée pour la première fois en 1983 au Japon a été imaginée par Tsukasa Hoho un an plus tôt. En France, c'est en 1986 que les amateurs de manga font la connaissance de Tam, Alex et Cylia, trois sœurs qui, une fois la nuit tombée, mènent une double vie. Le jour, les sœurettes Kisugi tiennent le café "le Cat’s Eye". La nuit, elles endossent leurs tenues de cambrioleuses ! Sauf que les trois aventurières ne volent pas pour voler. Elles dérobent des toiles d’un artiste en particulier, en espérant que la collection les conduira à leur père, disparu dans des circonstances bien étranges.

Pour se différencier, elles n'hésitent pas à jouer sur l'ironie. En effet, à chaque prise, elles annoncent leur arrivée en envoyant une carte de visite. Plus rapides que l'éclair, elles échappent toujours à l’inspecteur Toshio Utsumi qui les côtoie tous les jours : en effet il est fiancé à l’une des Cat’s Eyes ! Pour ne pas que leur secret soit révélé, elles se jurent toutes les trois de ne pas faire état de leur double vie à quiconque... La série phare des années 80 plaira aux petits comme aux grands, qui ont, pour certains passés leur adolescence en visionnant les aventures de ces trois "panthères qui en un éclair savent rebondir sans un bruit".

Sans plus tarder, découvrez les aventures des Cat's Eyes, en exclusivité sur XTRA !