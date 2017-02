Episode 18 : Cat's eyes sur le ring  

Les Cat's Eyes ont annoncé le vol du diamant « L'étoile du Kilimanjaro ». Pour réussir cette opération, Tam et Alex se déguisent en grands-mères pour entrer au musée puis volent le diamant et montent sur le mur de l'immeuble jusqu'au toit. Elles s'enfuient à moto en sautant de toit en toit. Quand elles arrivent sur la route, Quentin et Assaya les poursuivent en voiture. Les filles se réfugient dans un immeuble où se déroule un combat de catch féminin.