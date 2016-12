Thibault Duboucher : acteur mais aussi chanteur !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Ben, le colocataire de Justine et Thomas dans la série En Coloc se révèle être un chanteur hors-pair !

Il vous a fait pleurer de rire dans la première saison de la série d'Arnaud Mizzon, En Coloc. Figurez-vous que Thomas Duboucher n'est pas que comédien. Le jeune homme de 19 ans est également chanteur. L'année dernière, l'artiste a dévoilé son tout premier single, Eden. Le clip, déjà vu plus de 60.000 fois est une véritable ballade amoureuse. L'artiste chante en anglais et dévoile ses sentiments pour sa girlfriend avec qui il entretient une relation aussi aimante que destructrice. Pour rappel, c'est Richard Cross, un célèbre conseiller vocal qui a travaillé avec de grands artistes qui le repère à 13 ans. Le comédien commence à étudier le chant, le piano et le théâtre par la suite.



Thibault Duboucher, intègre la saison 7 de Clem !

Clem revient le lundi 7 janvier à 20h55 sur TF1 ! Après de longs mois d'absence, la série est de retour. Sachez que Thibault Duboucher aura un rôle dans la série. Il interprétera le rôle d'Hugo. Si l'on se fie aux nombreuses photos publiées sur Instagram, ce dernier a particulièrement collaboré avec Agustin Galiana, Léa Lopez et Raphaelle Amar (Charlotte), qui intègre aussi cette nouvelle saison. Même si nous ne savons pas quel rôle jouera l'acteur, ce dernier devrait sensiblement être un lycéen dans le lycée de Dimitri...





Ne manquez pas le retour de Clem, lundi 2 janvier à 20h55 sur TF1 !

Le premier épisode de Clem saison 7 est d'ores et déjà disponible sur MYTF1