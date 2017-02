Découvrez votre future émission eSport quotidienne !

Par MYTF1 XTRA | Ecrit pour Xtra |

Les XTRA CUP n'étaient que le début ! Désormais MYTF1 XTRA et le Groupe TF1 vont plus loin en proposant aux fans de jeux-vidéo un rendez-vous quotidien, 100% eSport ! Un rendez-vous à retrouver en direct sur MYTF1 XTRA mais aussi tous les réseaux sociaux !

La communauté des gamers a enfin son rendez-vous digital quotidien ! Du lundi au vendredi à 19h00, dès le 13 février, notre émission eSPORT vous délivrera toutes les actus du jeu-vidéo. Compétitions, eSport, dernières sorties, nouveaux accessoires de gaming seront passés à la loupe des experts de l’émission.





Une photo publiée par Guillaume Reynaud (@dat_kenny) le 15 Sept. 2016 à 2h04 PDT

Venez débattre et interagir pendant 1h avec Guillaume Reynaud, alias Kenny (animateur EclypsiaTV en photo ci-dessus), et ses nombreux invités autour de toute l’actualité du jeu-vidéo, quelle que soit votre plateforme de prédilection.

Pour la première fois, une émission 100% digitale sera disponible en direct sur tous les réseaux sociaux. En plus d’une diffusion sur MYTF1 XTRA, votre émission qui tournera autour de la culture eSport sera proposée en simultané sur les plateformes TWITCH, YOUTUBE, FACEBOOK et TWITTER, via les comptes officiels MYTF1 XTRA.



Rendez-vous dès le lundi 13 février pour découvrir cette toute nouvelle émission, produite en partenariat avec Eclypsia , la plus importante Web TV française dédiée à l’e-sport.