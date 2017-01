Overwatch XTRA Cup : Fragsters - The Chavs et Dignitas - Movistar Riders en phases finales !

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

La dernière journée de matches en ligne a livré le nom des quatre équipes qui participeront à la grande finale de l’Overwatch XTRA Cup le 28 janvier prochain dans les studios parisiens de Glory4Gamers. On retrouvera une confrontation entre Fragsters et The Chavs sur le winner bracket tandis que les Espagnols de Dignitas et Movistar Riders s’affronteront en looser bracket.

Ils étaient soixante-quatre sur la ligne de départ il y a une semaine, ils ne sont plus que quatre. Après plusieurs dizaines d’affrontements et des retournements de situation exceptionnels, on connait enfin ceux qui lutteront en direct pour remporter la première édition de l’Overwatch XTRA Cup.





Un winner bracket anglo-danois!

Dans cette ultime ligne droite vers la phase finale parisienne, les demi-finalistes ont réalisé des performances exceptionnelles. A commencer par celles de la team Fragsters face à leurs voisins suédois de B0nkers. Les Danois, sixièmes au classement européen du jeu, ont fait preuve d’une cohésion irréprochable et n’ont laissé aucun espoir (2-0) à leurs adversaires (12es au classement Europe). Dans l’autre demi-finale du winner bracket, les Gamers Origin (13es) représentaient les derniers espoirs français face aux Anglais de The Chaves (9es). Les tricolores n’ont pas démérité, en revenant à 1-1 dans leur duel mais les Britanniques étaient trop forts pour nos Bleus et l’emportaient 2-1.









Un looser bracket 100% espagnol

Les Gamers Origin étaient ainsi reversés en looser bracket mais le sort n’était pas de leur côté puisqu’ils affrontaient la Team Dignitas, l’équipe la mieux classée (4e européenne) dans cette Overwatch XTRA Cup. Encore une fois ils ont fait preuve de solidarité mais cela ne suffisait pas (1-2) pour rejoindre la finale parisienne. Une finale looser bracket qui aura un accent espagnol marqué étant donné que Dignitas affrontera les Movistar Riders (vainqueurs de b0nkers).





Alors rendez-vous le samedi 28 janvier dès midi sur MYTF1 XTRA pour suivre en direct la grande finale de l’Overwatch XTRA Cup depuis les studios de Glory4Gamers à Paris.