Overwatch XTRA Cup : les premiers résultats du tournoi

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

La route est encore longue jusqu’au studio parisien de Glory4Gamers pour la grande finale du 28 janvier mais les prétendants pour inscrire leur nom sur la Overwatch XTRA Cup ne manquent pas.

64 au départ, plus que 24 en lice !

Depuis vendredi soir la compétition bat son plein pour la première édition de la Overwatch XTRA Cup. Avec soixante-quatre équipes au départ et un format en BO3, pas le droit à l’erreur pour les équipes professionnelles qui participent à cette phase en ligne sur Glory4Gamers. Certains chocs dès les premières parties ont amené leur lot de surprise. Ainsi la team Dignitas (227k abonnés sur Twitter) a perdu face aux Danois de Fragsters. Mais les rêves de titre ne sont pas pour autant abandonnés du côté des Britanniques puisqu’ils sont toujours en course dans le looser bracket.









Un tournoi international, des Français en mode réduit

C’est l’une des preuves de la réussite de cette Overwatch XTRA Cup : le caractère international de la compétition. Ainsi avant d’aborder les huitièmes de finale, on compte trois équipes espagnoles, deux allemandes, trois britanniques, deux suédoises et un représentant pour la Suisse, le Portugal, la Norvège, le Japon, la Pologne, la Russie, l’Italie, Israël et le Danemark soit 14 nationalités différentes si l’on rajoute les cinq représentants français. Les teams tricolores (Death eSport, Gamers_Origin, Sydioda OW, Team YP, Gold Rush) n’auront donc pas la tâche facile si elles souhaitent briller à domicile mais cela ne rendrait que plus belle leur victoire.







Encore dix jours de compétition

Cette semaine sera encore marquée par de nouveaux tours en ligne. Huitièmes de finale ce lundi, quarts mardi et demi-finales mercredi. Viendra ensuite le moment de la grande finale à Paris le 28 janvier dans le studio de Glory4Gamers et en direct sur MYTF1 XTRA. Ces champions sont à cinq matches du titre, bonne chance à eux !