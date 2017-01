Overwatch XTRA Cup : Gamers Origin, Fragsters et Dignitas font le show !

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

Pour les quarts de finale winner bracket et les huitièmes du looser bracket, les favoris de cette première Overwatch XTRA Cup ont tenu leur rang dans des affrontements souvent à sens unique. Avant d’aborder les demi-finales du winner bracket, ce mercredi soir, une chose est sûre : le spectacle sera au rendez-vous !

L’Overwatch XTRA Cup tient toutes ses promesses pour sa première édition avec la participation de grands noms de l’eSport pour ce tournoi qui commence en ligne grâce à Glory4Gamers avant la grande finale à Paris.

Gamers Origin dernier représentant français

Dans cette lutte du winner bracket, ils ne sont plus que quatre. En haut de tableau, les Danois de Fragsters confirment qu’ils sont de redoutables adversaires. Après avoir triomphé de Dignitas dès le deuxième tour, ils ont poursuivi leur sans-faute face aux Israéliens de x4ckers avec une puissance offensive à toute épreuve. Sur leur route vers la finale se dresse un dernier concurrent, nordique comme eux puisqu’il s’agit des Suédois de b0nkers, vainqueurs des Polonais de ow.QQq. En bas de tableau, ce sera un eCrunch car les Français de Gamers Origin affronteront les Anglais de The Chavs. Tous les espoirs tricolores reposent désormais sur cette équipe qui a fait preuve d’une impressionnante puissance en quart face aux Espagnols de Movistar Riders.





Les Espagnols en force sur le looser bracket

La déception de la défaite a été rapidement effacée pour les Movistar Riders puisqu’ils se sont qualifiés pour les quarts de finale du looser bracket face aux Norvégiens des Oslo Lions. Une autre équipe ibérique reste en course dans ce looser bracket : Dignitas. Les Espagnols ne sont pas les plus grands fans du suspense et ont réussi à rapidement prendre le dessus face à ow.QQq. Pour eux aussi, le voyage à Paris n’a jamais été aussi proche.

Ce mercredi soir marque la dernière journée de matches en ligne. On connaîtra les deux équipes qui s’affronteront en finale de winner bracket et les équipes qui prendront part aux demi-finales du looser bracket le 28 janvier prochain dans les studios de Glory4Gamers.

Un événement qui sera à suivre en direct live sur MYTF1 XTRA.