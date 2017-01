Overwatch XTRA Cup : Tout savoir sur Dignitas

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

C'est l'une des teams eSport les plus connues à travers la planète. Dignitas sera présent ce samedi à Paris pour la phase finale de l'Overwatch XTRA Cup. Opposée en finale du looser bracket à leur "compatriote" espagnole de Movistar Riders, l'équipe espère être la première à inscrire son nom au palmarès de cette compétition comme nous l'indique son joueur Elvinas Padegimas.







Bonjour Elvinas, pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre équipe ?

Notre équipe actuelle s'est créée à la fin de l'année 2016. Avec deux coéquipiers (wat7 et Veineless), nous faisions partie de la team Ninjas with Attitude. Nous avons quitté tous les trois cette structure pour rejoindre LiNkzr, Bromas et Toxiken au sein de l'équipe Dignitas pour former une équipe très internationale !



Quels sont vos points forts dans Overwatch ?

On arrive à jouer beaucoup sur les qualités de nos héros. On fait preuve d'une grande cohésion et nous avons un très bon DPS.



Et quels seraient vos points faibles ?





Si vous deviez choisir un personnage du jeu pour décrire votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?



Genji car il a un objectif clair et simple et qu'il se concentre dessus pour l'obtenir.

Merci à vous et bon courage pour samedi !





Les membres de la team Dignitas :





Marcel "Veineless" Lehmann (Capitaine): Allemand

Patrick "Wat7" Marwal: Autrichien

Joshua "ToxikeN" Campos: Espagnol

Jose Antonio "BromaS" Ramos Gonzales: Espagnol

Jiri 'LiNkz" Masalin: Finlandais

Elvinas "Evokje" Padegimas: Lituanien