Overwatch XTRA Cup : Tout savoir sur Grand Danois (ex Fragsters)

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

L’équipe danoise Grand Danois arrive invaincue à Paris pour la finale du winner bracket de l’Overwatch XTRA Cup. Alors que la team officiait en qualifications sous le nom de Fragsters, un grand changement est apparu cette semaine pour les six joueurs. David Pella, le manager allemand, nous livre des précisions.

Jusqu’à présent, ils ont toutes les caractéristiques du parfait favori pour la phase finale de l’Overwatch XTRA Cup. Les ex-Fragsters ont battu successivement Against OW (FRA), Dignitas (ESP), GoldRush (FRA), x4ckers (ISR) et b0nkers (SUE) pour atteindre la finale du winner bracket. Sept succès, souvent par 2-0, qui en font des très sérieux candidats pour cette étape parisienne. Avec leur manager David Pella, découvrez un peu plus cette équipe.





Bonjour David, félicitations pour votre qualification en phases finales de l’Overwatch XTRA Cup. Cet événement sera le premier avec votre nouveau nom « Grand Danois ». Pourquoi l’aventure Fragsters s’est-elle terminée ?

C’est une décision unanime que nous avons pris avec les joueurs car Fragsters ne souhaitait pas nous aider de la manière que nous voulions. Cette organisation est trop investie sur la scène danoise de l’eSport. Pour Overwatch, on ne pouvait pas se satisfaire d’une vision uniquement nationale. Nous avons déjà commencé les démarches pour trouver un partenaire qui nous aidera sur la scène internationale (5e équipe européenne, 27e mondiale), on est impatient. On aurait aimé avoir un nouveau sponsor pour notre voyage à Paris mais ce sera sans doute un peu trop juste.

Racontez-nous l’histoire de cette équipe ?

Le groupe s’est construit au début de l’année 2016 autour de trois personnes : Nerfdd, Kellex et Lind. Hunni est arrivé au mois d’août et ces quatre-là ont fait partie de la genèse de Fragsters sur Overwatch. Danii, le frère de Lind a été recruté rapidement ainsi que Nexion. Le dernier membre de l’équipe était le talentueux « Lelouch » mais il a quitté la team en décembre. Nous devions donc trouver un remplaçant rapidement pour la XTRA Cup et nous avons choisi le prometteur Mandetrodser.

Quels sont vos points forts dans Overwatch ?

Je trouve que nos joueurs font preuve d’une très bonne communication entre eux et je nous trouve assez bon dans notre capacité à s’adapter à toute situation. On arrive à bien fixer son cibles durant les matches mais cela nous demande beaucoup de travail et de cohésion.

Et quels seraient vos points faibles ?

Pour chaque match, on se fixe une stratégie assez précise mais c’est souvent compliqué de la suivre à la lettre car c’est souvent très ambitieux ! Nous avons aussi beaucoup de jeunes joueurs en comparaison aux autres teams donc par moment on peut avoir des problèmes pour contrôler nos émotions, encore plus si les choses commencent à mal tourner.

Si vous deviez choisir un personnage du jeu pour décrire votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

Reinhart ! Nous sommes puissants et nous avons les armes pour jouer très agressif et démolir n’importe qui avec un énorme Earthshatter (Nerfdd) mais nous avons aussi la possibilité de jouer de manière plus passive et défensive avec des éliminations en un contre un.

Question bonus : Une petite folie à promettre si vous gagner l’Overwatch XTRA Cup ?

(Rires) Ah, on va rester poli et calme. On a déjà réservé un diner dans un restaurant parisien.

Merci à vous et bon courage pour samedi !

Les membres de la team Grand Danois :





Kristian « Kellex » Keller : Danois âgé de 17 ans. Particularité : Il est aussi producteur de musique.

Andreas « Lind » Sorensen : Danois âgé de 22 ans. Particularité : Il travaille dans un jardin d’enfants.

Mikkel « Mandetrodser » Hestbek : Danois âgé de 18 ans. Particularité : Il a fait plusieurs apparition dans le top 50 des meilleurs joueurs.

Daniel « Danii » Sorensen : Danois âgé de 15 ans. Particularité : C’est le petit frère de Lind

Eskil « Hunni » Keller-Larsen : Danois âgé de 17 ans. Particularité : A fait ses armes sur LOL.

Gustav « Nerfdd » Guldager : Danois âgé de 17 ans. Particularité : Prêt à tout pour poursuivre son rêve eSport.