Overwatch XTRA Cup: Tout savoir sur les Movistar Riders

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

Avant de suivre en live sur MYTF1 XTRA, la finale de l'Overwatch XTRA Cup, samedi à partir de 13h, découvrez un peu plus les quatre équipes qui vont s'affronter pour cette première édition. On s'intéresse cette fois aux Espagnols des Movistar Riders avec leur manager Jorge Sainz.

Les Movistar Riders n'ont pas eu la tâche facile pour rejoindre la phase finale de l'Overwatch XTRA Cup à Paris. Après trois succès face à TERA gaming (ISR), PAM Overwatch (ESP) et Death eSport (FRA), la team espagnole s'inclinait contre les Français de GamersOrigin. Mais il en fallait plus pour les empêcher dans leur quête de victoires puisqu'ils se sont bien rattrapés en looser bracket face aux Oslo Lions (NOR) et b0nkers (SUE). Avant d'affronter la team Dignitas, petit entretien avec leur manager Jorge Sainz.





Bonjour Jorge, pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre équipe ?

Movistar Riders vient de naître au tout début de cette année 2017. C'est une nouvelle structure qui regroupe d'anciennes équipes. Movistar, l'un des principaux groupes de télécommunications dans le monde, souhaite contribuer au développement du eSport en Espagne.

Quels sont vos points forts dans Overwatch ?

Le point fort de cette équipe c'est sa somme de qualités individuelles. Nous remportons beaucoup de matches grâce à ces avantages dans les "un contre un" et nous arrivons bien à réagir aux attaques de nos adversaires. C'est un grand avantage car nous pouvons nous adapter à leur jeu.

Et quels seraient vos points faibles ?



Notre équipe a besoin de s'entraîner davantage. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour améliorer notre jeu d'équipe sachant que l'effectif est tout récent. On peut faire encore beaucoup mieux en matière de cohésion car ça nous a coûté plusieurs victoires dans le passé lors des moments décisifs. Mais je suis sûr que grâce aux moyens mis en place pour Movistar Riders (Gaming House + Centre d'entraînement), nous allons rapidement nous améliorer.



Si vous deviez choisir un personnage du jeu pour décrire votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?



Pas besoin de trop réfléchir, c'est Tracer! C'est le personnage préféré de trois de nos joueurs.







Merci à vous et bon courage pour samedi !

Les membres de la team Movistar Riders :





Alberto "neptuNo" Gonzalez Molinillo: Espagnol âgé de 24 ans. Adjectif pour le décrire: Polyvalent

Dante "Dante" Romeo Alexander Zegveld: Hollandais âgé de 24 ans. Adjectif pour le décrire: Agressif

Johan "CWoosH" Klingestedt: Suédois âgé de 23 ans. Adjectif pour le décrire: Tranquille

Raymond "Kolsti" Tea: Français âgé de 22 ans. Adjectif pour le décrire: Solide

Andreas "Logix" Berghmans: Belge âgé de 19 ans. Adjectif pour le décrire: Combatif

Finnbjorn "Finnsi" Flosi Jonasson: Islandais âgé de 18 ans. Adjectif pour le décrire: Intelligent