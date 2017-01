Overwatch XTRA Cup : Tout savoir sur The Chavs

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

Avant de suivre en live sur MYTF1 XTRA, la finale de l'Overwatch XTRA Cup, samedi à partir de 13h, découvrez un peu plus les quatre équipes qui vont s'affronter pour cette première édition. Gros plan sur l'équipe britannique The Chavs avec leur joueur Chris Graham.

Cinq victoires en cinq matches face à Robert Gaming (SUE), Streken (DAN), Sydioda OW (FRA), Oslo Lions (NOR) et GamersOrigin (FRA): le parcours de la team britannique The Chavs est irréprochable jusqu'à présent. Les septièmes du classement européen arrivent à Paris avec beaucoup d'ambition. Découvrez-les avec leur joueur Chris Graham.







Bonjour Chris, pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre équipe ?

Le groupe s'est formé il y a 3-4 mois avec plusieurs agents libres de différentes équipes qui ont décidé de se rejoindre. La majorité de la team qui sera à Paris a commencé à jouer dans une équipe appelée "Reason Gaming". Fischer et moi sommes arrivés un peu plus tard pour compléter l'équipe.

Quels sont vos points forts dans Overwatch ?

Notre point fort c'est le travail d'équipe. On arrive à créer des stratégies précises et à les respecter jusqu'au bout pour permettre à nos meilleurs joueurs de faire les actions décisives.

Et quels seraient vos points faibles ?

Si vous deviez choisir un personnage du jeu pour décrire votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

Roadhog est certainement le personnage qui se rapproche le plus de notre équipe. Vous allez sans doute vous en rendre compte lorsque nous jouerons ce week-end !

Question bonus : Une petite folie à promettre si vous gagner l’Overwatch XTRA Cup ?

Si nous remportons ce tournoi, je pense qu'on trouvera un petit bar sympa et qu'on prendra quelques verres pour célébrer ce succès.

Merci à vous et bon courage pour samedi !

Les membres de la team The Chavs :





Christopher "ChrisTFer" Graham: Anglais

Tamas "tomzeY" Bordas: Hongrois âgé de 25 ans

Mads "Fischer" Jehg: Danois âgé de 21 ans

Piotr "Sev" Hutyra: Polonais âgé de 21 ans

Jonas "Shaz" Suovaara: Finlandais âgé de 18 ans

Eric "Snizzlenose" Hedaker: Suédois âgé de 19 ans