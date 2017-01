Overwatch XTRA Cup : The Chavs remportent la 1re édition

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

La team britannique The Chavs a remporté, samedi, la première édition de l’Overwatch XTRA Cup. Dans une finale que vous avez pu suivre en direct sur MYTF1 XTRA, The Chavs ont tout simplement été les meilleurs de la compétition puisqu’ils terminent invaincus. Bravo à eux !

Le 13 janvier, ils étaient 64 à prétendre à la 1re Overwatch XTRA Cup. Après plusieurs tours de compétition en ligne, les quatre meilleures équipes se sont retrouvées à Paris ce week-end pour s’affronter dans les studios de Glory4Gamers. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le spectacle était au rendez-vous.

The Chavs tout simplement au-dessus !

Ils arrivaient à Paris avec des garanties sur leur jeu d’équipe mais aussi avec quelques craintes. Chris Graham, joueur des Chavs, expliquait vendredi dernier que le nouveau patch du jeu, très récent, pouvait redistribuer les cartes entre les équipes finalistes. Mais il faut croire que cela n’a pas entravé leur marche en avant. En finale de winner bracket, The Chavs prenaient la mesure des Scandinaves de Grand Danois. Et même si la grande finale leur offrait un adversaire de choc avec la team Dignitas (4e équipe au classement européen), les cinquièmes européens terminaient ce BO5 en seulement trois manches ! Une démonstration à l’image de leur tournoi puisqu’en 7 matches, les Chavs ont remporté 15 manches et n’ont laissé qu’une sur leur route lors d’une demi-finale épique face aux Français de GamersOrigin.





La belle remontée de Dignitas

Avec une défaite dès le deuxième tour de l’Overwatch XTRA Cup face à Grand Danois, les Espagnols de Dignitas se compliquaient la tâche pour l’emporter. Ils ont pourtant justifié leur statut en alignant 9 succès d’affilée en looser bracket pour rejoindre The Chavs dont notamment le dernier en guise de revanche face à Grand Danois. Mais cette remontée s’est avérée infructueuse contre les Britanniques. Leur deuxième place reste une très belle performance et ils seront évidemment candidats au titre lors d’une prochaine édition. En espérant voir également les meilleures équipes françaises à ce niveau.





Classement final de l’Overwatch XTRA Cup :

1. The Chavs

2. Dignitas

3. Grand Danois

4. Movistar Riders