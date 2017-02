Suivez en direct la finale de la Just Dance World Cup sur XTRA !

Ecrit pour Xtra |





Ils sont 18 participants, parmi lesquels le double champion en titre, le Brésilien Diegho San, à pouvoir remporter le titre de champion du monde de Just Dance.





Mais avant de pouvoir remporter la grande finale du dimanche 19 février, les danseurs s’affronteront tout le week-end lors de matchs BO3 devant jury et spectateurs ! Attendez-vous donc à une compétition sans merci sur les tubes David Guetta, Fifth Harmony, Beyoncé, One Direction, The Weeknd etc.









Deux français encore en compétition

Les chances tricolores de remporter le titre ne sont pas négligeables. En effet, la France a la chance d’avoir qualifié deux danseurs pour les phases finales de la Just Dance World Cup.











Le premier, Manuel Rodriguez, est l’actuel champion de France de Just Dance. Couronné lors de la Paris Games Week 2016, le jeune homme a remporté son titre et sa place pour la Coupe du Monde à 4 points près face à la précédente tenante du titre, Dina Morisset.











C’est d’ailleurs cette dernière, vice-championne du monde, qui sera notre seconde représentante. FairyDina portera les couleurs de son pays pour la troisième année consécutive grâce à sa victoire lors des qualifications onlines.





Rendez-vous donc en direct à partir de 16h30 le vendredi 17 février sur MYTF1 XTRA pour suivre leur parcours !