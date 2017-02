Top 5 des raisons de suivre les finales de la Just Dance World Cup 2017

Par XTRA | Ecrit pour Xtra |

C’est l’un des plus grands événements de l’ESWC Winter qui se tient le week-end prochain au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris : les finales mondiales de la Just Dance World. Dix-huit compétiteurs, venant des quatre coins du monde, s’affronteront dans une compétition que vous pourrez suivre en direct sur MYTF1 XTRA. Voilà cinq raisons pour vous motiver encore plus ce spectacle !

Ne vous cachez pas, on sait très bien que vous avez déjà testé vos talents de danseur sur Just Dance chez un ami au cours d’une soirée. Juste pour confirmer (ou non) vos compétences artistiques face à vos potes. Eux, ont passé l’étape supérieure. Ne cherchez pas, ils sont au-dessus et multiplient les perfects. On a même l’impression que le jeu a été inventé selon leurs mouvements. La crème de la crème se retrouve pour les finales de la Just Dance World Cup et vous devez faire partie de la fête.





Car ça se passe à Paris

Vous avez de la chance, encore plus si vous êtes Franciliens, car ces finales se dérouleront dans le Hall 5 du Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. C’est une occasion de pouvoir vivre au plus près l’émotion et l’adrénaline d’un événement eSport exceptionnel. Et même si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris ce week-end, ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez rien de la compétition puisqu’elle sera à suivre en direct sur MYTF1 XTRA.





Car deux Français sont en lice

Après de nombreux tournois réels et en ligne, ils ne sont plus que 18 à prétendre à ce titre mondial. Si le Brésilien Diegho, double champion en titre (2014-2015), fera toujours figure de favori, nos représentants tricolores auront aussi leur mot à dire. Vice-championne du monde lors de la dernière édition, Dina (trois fois championne de France) a dû passer par les stressantes qualifications en ligne pour danser ce week-end car lors du dernier Paris Games Week, elle avait été devancée par Manu qui s’affirme comme la référence masculine en France pour ce jeu. Briller à domicile, tel sera l’objectif de ces deux champions.





#Repost @justdance_fr ・・・ Read my portrait as a 3rd time contestant of the #JustDanceWorldCup ! -> www.justdanceworldcup.com ! Une photo publiée par thefairydina (@thefairydina) le 31 Janv. 2017 à 10h06 PST





Car la playlist est folle

Les finales de la Just Dance World Cup se dérouleront en deux phases. Une première où les joueurs s’affronteront en « un contre un » au meilleur des trois manches avec 4 matches pour chacun. Niveau programmation musicale, les décibels monteront assez rapidement avec David Guetta (Titanium), Lady Gaga (Just Dance), Sia et Sean Paul (Cheap Thrills) ou bien encore Ariana Grande (Break Free). Pour les quatre meilleurs, le chemin vers la victoire finale sera rythmé sur les sons de Beyoncé (Single Ladies), The Black Eyed Peas (I Gotta Feeling), Queen (Don’t stop me know), the Weeknd (Can’t Feel My Face) et bien d’autres encore ! Que des classiques sur lesquels vous avez déjà dansé.









Car c’est bon pour la santé

Evidemment, on ne va pas vous croire si vous nous affirmez que vous regarderez la compétition sans bouger de votre fauteuil/chaise/canapé. Vous allez vous remuer comme les concurrents et vous aurez bien raison. Tout d’abord parce que l’ambiance sera exceptionnelle et parce que cela sera bon pour votre santé. En effet quelques pas de danse réguliers sont recommandés pour lutter contre l’obésité. On n’est pas les seuls à vous le dire, c’était l’un des programmes phares de l’ancienne Première dame Michelle Obama aux Etats-Unis pour les jeunes enfants. Alors suivez le rythme !





Car vous pourrez (peut être) participer à Danse avec les Stars





En s’entraînant sur les meilleures chorégraphies de Just Dance, vous n’augmenterez pas seulement votre potentiel de séduction sur le dancefloor, vous pourrez aussi vous découvrir une nouvelle ambition professionnelle. Nombreux sont les champions de ce week-end qui désormais se voient un avenir dans le monde de la danse. Alors suivez leurs exemples et, qui sait, vous deviendrez les successeurs de Fauve Hautot et Chris Marques comme coach dans Danse avec les Stars. Car pour être une star, il vous faudra d’autres talents :)