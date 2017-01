APEX Overwatch : Résumé de la cinquième semaine !  

Ce sont enfin les quarts de finale dans l'APEX OVerwatch ! Le premier est un clash énorme entre deux équipes impressionnantes : les Rogue et les Envyus ! Ce match est à la hauteur des attentes et les deux team ne se font aucun cadeau ! L'affrontement entre Lunatic-Hai et Kongdoo Uncia est beaucoup plus expéditif, les deuxièmes ne laissant aucun répit à leur adversaire ! Lesquelles de ces équipes réussira à passer le cap des demi-finales et atteindra la grande finale ?