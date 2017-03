Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les bénévoles pour l'organisation d'événements eSport. En dépit d'une plus grande professionnalisation et de l'arrivée d'entreprises importantes, les bénévoles ont toujours leur rôle à jouer pour assurer l'équilibre du modèle. Dans BO3Talk, on s'interroge si cela sera toujours le cas dans 10, 20 et 30 ans.