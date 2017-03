Attention sujet sensible dans ce nouveau numéro de BO3Talk puisqu'on va parler du "putaclic" dans le gaming. Vous savez ces fameux messages, notamment sur les réseaux sociaux, qui vous incitent à cliquer car "la suite est incroyable" ou "cette réaction est la plus folle de l'histoire". Le Gaming n'échappe pas à la règle et Kenny va parler de ces pratiques agaçantes avec Sir Gibsy et Valouzz.