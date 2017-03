Les jeux vidéos FPS (first person shooter) font partie des plus populaires grâce aux deux célèbres licences Counter Strike Go et Call of Duty. Dans cette émission de BO3TALK, Kenny invite Lutti et Drijoka pour parler de l'avenir des FPS à la télévision. Si les deux mondes ont souvent été opposés, le développement gaming semble passer désormais par une diffusion TV.