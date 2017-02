BO3Talk, c'est votre émission quotidienne 100% eSport présentée par Kenny. Pour cette première émission, deux invités de qualité, MoMaN et Caëlan. Et au programme, des échanges autour du management de l'eSport, de l'encadrement d'équipe de haut niveau et l'éternelle grande question : un bon joueur fait-il forcément un bon coach ?