On a souvent limiter le piratage aux films et à la musique mais les jeux vidéos ne sont pas épargnés par ce phénomène. Comment s'est développé le piratage dans le gaming ? Quelles sont les solutions aujourd'hui pour les éditeurs afin de lutter contre ces pratiques ? Existe-t-il un business model du piratage ? Voilà les questions que pose Kenny à Bytell et Kwev dans ce nouveau numéro de BO3Talk.