Dans cet épisode de BO3TALK, Kenny reçoit Hyp - joueur Overwatch pour Gamers Origin - et Kwev - rédacteur Eclypsia et afficionados de Paladins - afin de débattre sur Overwatch et Paladins. Quels sont les points communs et différences entre les deux jeux ? Y'en-a-t-il un de meilleur que l'autre ?