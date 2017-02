Dans cet épisode de BO3TALK, Kenny reçoit Noi et Le Roi Bisou afin de discuter de la relation entre sport et eSPORT. Au programme, des échanges autour des clubs sportifs qui ont investi dans l'eSport, des points communs et différences entre le sport traditionnel et le gaming en compétition et de la pertinence de voir des acteurs comme le PSG ou l'AS Roma intervenir dans cet écosystème !