BO3TALK : émission du 14 mars avec Drijoka et Jérémy  

Comment diriger une structure eSport ? C'est le débat du jour dans BO3Talk avec Kenny qui reçoit deux membres d'Eclypsia ; Drijoka et Jérémy. Avec BO3Talk soyez au plus près de l'actualité de l'eSport et du gaming. Avec le développement de nombreuses structures professionnelles et d'écoles dans l'eSport, comment reconnaître celles qui utilisent les bonnes méthodes ? Que respecter si l'on souhaite développer une structure ? Vous saurez tout avec ce nouvel épisode de BO3Talk.