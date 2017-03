Emission spéciale mobile dans ce BO3Talk du 15 mars avec une confrontation entre Android et iOS. Derrière ce duel se cachent deux géants de l'Internet: Google et Apple. Quels sont les points forts de chacun et leurs axes d'amélioration ? Peut-on faire une hiérarchie entre les deux ? Qui semble avoir le plus brillant avenir ? Découvrez les réponses avec Kenny qui reçoit DroidXAce et Amaury.