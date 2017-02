Dans cet épisode de BO3TALK, Kenny reçoit deux Français en lice pour le titre de champion du monde de...Just Dance ! Dina et Manu affronteront 16 autres compétitieurs ce week-end à l'occasion de l'ESWC winter qui se tient Porte de Versailles à Paris. Avec ces deux danseurs, découvrez encore un peu plus l'univers du jeu Just Dance et leur préparation pour ce grand événement.