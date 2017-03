BO3Talk se féminise pour cette nouvelle émission. Kenny reçoit Sanwa et Aaley pour parler Filles et jeux vidéo. Si les streameuses restent encore en sous nombre par rapport aux garçons, elles sont de plus en plus présentes sur les plateformes. Qu'est-ce qu'être streameuse ? Comment le milieu du jeu vidéo accueille-t-il les filles ? Que représente l'eSport féminin ?