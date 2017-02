BO3TALK : émission du 20 février avec Jbzz et Zack Nani  

C'est un débat qui revient souvent parmi les fans de jeux vidéos et particulièrement de FPS (jeu de tir) : est-il mieux de jouer sur console ou sur PC ? Dans cette émission, Kenny va essayer d'y voir plus clair avec ses deux invités ; Jbzz, et Zack Nani. Le public qui suit les FPS sur console est-il différent de celui sur PC ? Quelles sont les différences de gameplay et de skill entre console et PC ? Vous saurez tout !