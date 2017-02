League of Legends est le jeu le plus populaire et le plus connu de la scène eSport. Très présent dans les médias grâce aux investissements du PSG ou de Shalke 04 dans des équipes professionnelles sur celui-ci, il est pourtant le petit frère d'un autre MMO, DotA2 ! Dans cette émission, Kenny pose la question : DotA2 est-il meilleur que League of Legends?