BO3Talk vous propose un duel dans l'émission du jour entre deux jeux similaires: Hearthstone vs. Krosmaga. Si le premier, produit par l'éditeur Blizzard, est déjà en train de faire sa place dans le monde de l'eSport, le second issu de l'éditeur français Ankama souhaite se faire une place sur le marché. Kenny reçoit Naho et Lowelo pour parler de ce duel.