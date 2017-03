BO3TALK spécial Pokémon GO : émission du 1er mars avec Kassor et Corbier  

Ce jeu a été très rapidement un phénomène lors de sa sortie pendant l'été 2016. Pokémon GO a ravi tous les fans de la série et même les autres grâce à cette application interactive qui permettait aux utilisateurs de capturer des pokémons en utilisant la géolocalisation de son téléphone. Aujourd'hui, la hype est redescendue mais l'arrivée des pokémons de 2e génération a vocation à recréer un engouement autour du jeu. Dans ce numéro de BO3Talk, Kenny invite Kassor et Corbier pour en parler.