Devant les investissements croissants et toujours plus importants des clubs sportifs dans le eSport (PSG, AS Rome, franchises NBA), se pose la question des effets sur les compétitions gaming. Est-ce une bonne nouvelle de voir ce nouvel intérêt ? Existe-t-il un risque de dénaturer le eSport ? On en débat avec Kenny, Le Roi Bisou et Noi.