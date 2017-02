En matière de FPS, il y a deux écoles. D'un côté vous trouverez les fans d'eSport qui ne jure que par la console et qui se tourneront alors vers Call of Duty. De l'autre, ceux qui restent attachés à la souris et leur PC et qui opteront davantage pour Counter-Strike: Source. Deux gameplays forcément différents mais chacun avec leurs avantages comme nous l'expliquent Jbzz et Zack Nani.