Nono, ImsoFresh et Doigby ont fait lors de la XTRA CUP beaucoup d'interviews des joueurs présents. Retrouvez donc Showkz, le jungler de DizLown eSport, Skythrew, le jungler de Beyond The Rift, Djoko, le jungler de Millenium, Helaz, le support de DizLown, Phoenix, le midlaner de Beyond The Rift, et Ushuala, le toplaner de Beyond The Rift.