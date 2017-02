Dans B03Talk, on vous parlera de coachs, de managers et d'analystes. Mais qui est le plus intéressant et important pour porter une équipe de eSport vers le très haut niveau ? Deux spécialistes, MoMaN et Caëlan, vous livrent leur expertise pour comprendre tous les rouages de vos équipes préférées et pourquoi pas vous donner envie d'une reconversion !