BO3Talk revient sur l'actualité League of Legends du week-end et la confrontation entre la team Millenium et le PSG lors de la dernière journée des Challenger Series. Si chacune des deux équipes pouvait encore prétendre à une place en playoffs, ce sont les joueurs du PSGeSport qui ont dominé leurs adversaires (2-0) et peuvent encore prétendre aux LCS la saison prochaine.