Etre pro sur Just Dance, ça veut dire quoi ? - BO3Talk  

Dina et Manu sont deux passionnés du jeu Just Dance. Si pour vous, cette référence du eSport se limite à quelques soirées entre copains, pour eux c'est un objectif de tous les jours. Avec des entraînements qui peuvent dépasser les 6h par jour avant de grandes compétitions, Just Dance est en train de se professionnaliser. C'est encore léger par rapport aux grosses structures LoL ou Overwatch mais une dynamique est lancée.