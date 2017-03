Quelle est la place aujourd'hui des filles dans le milieu du jeu vidéo ? Si certains jeux orientés vers un public féminin se sont développés dans les années 2000, les filles ne veulent plus être ostracisées des grandes franchises comme League of Legends, Overwatch ou Counter Strike GO. On parle de cette évolution dans BO3Talk avec Kenny qui reçoit Sanwa et Aayley.