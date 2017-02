L'Adderall, cette drogue qui mine Call of Duty - BO3Talk  

Peut-on parler de dopage dans l'eSport ? Sans parler de scandale à grande échelle comme le sport traditionnel a déjà pu le connaître dans son histoire, une vraie question se pose autour de l'utilisation de l'Adderall. Autorisé aux Etats-Unis pour lutter contre les troubles du comportement, ce médicament est interdit à la commercialisation en France et en Europe. Pour Zack Nani, l'Adderall est utilisé par la majorité des plus grands joueurs de Call of Duty, ceux qui n'en prennent pas "se comptent sur les doigts de la main". Trafic organisé par les équipes américaines, risques pour la santé des joueurs: découvrez une partie sombre du eSport dans BO3Talk.