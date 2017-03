Ces derniers mois, de nombreuses annonces d'investissements ont été faites en lien avec l'eSport. Des cashprizes toujours plus importants et des contrats sponsorings dépassant les six, sept chiffres. Mais c'est oublié que l'eSport a plus de 20 ans et qu'au départ, et même jusqu'à très peu, le milieu était traditionnellement bénévole comme le rappellent Drijoka et Maaf pour BO3Talk.