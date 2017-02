Le lancement d'Overwatch est-il une réussite dans l'eSport ? - BO3Talk  

Commercialisé pour grand public à partir de mai 2016 par les studios Blizzard, Overwatch est aujourd'hui l'un des jeux eSport les plus populaires comme l'a prouvé la récente Overwatch XTRA Cup, remportée par l'équipe britannique The Chavs. En dépit de cette popularité croissante, peut-on dire que le lancement d'Overwatch est une véritable réussite si l'on prend en compte les objectifs initiaux de ses créateurs et face à ses concurrents. Kenny reçoit Hyp - joueur Overwatch pour Gamers Origin - et Kwev - rédacteur Eclypsia et spécialiste de Paladins.