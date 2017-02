Quels sont liens entre le sport et l'eSport ? - BO3Talk  

On a trop souvent voulu les opposer depuis le développement du Gaming mais quels liens existent entre le sport et l'eSport ? Si les plus puristes des sportifs ne veulent en aucun cas se voir mêler à l'univers du gaming, force est de constater que le format des compétitions eSport et la formation d'équipes rappellent le modèle sportif traditionnel. Kenny invite dans BO3Talk Le Roi Bisou et Noi pour parler du sujet