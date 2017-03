Nintendo Switch vs. PS4, quelles différences ? - BO3Talk  

Les sorties récentes des jeux Zelda et Horizon renforcent le duel entre deux géants japonais des jeux vidéos que sont Nintendo et Sony. Alors que le premier mise beaucoup sur sa nouvelle console, la Switch, le second surfe sur la popularité de la PS4. En prenant l'exemple de ces deux sorties, quelles sont les différences entre la Nintendo Switch et la PS4 ? Kwev et Blackoune répondent aux questions de Kenny dans BO3Talk.