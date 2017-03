Comment percer sur Youtube ? - BO3Talk  

Les exemples de Cyprien, Norman ou bien encore Squeezie et Natoo montrent qu'il est aujourd'hui possible de vivre de son métier de Youtuber. Mais pour tous ces succès et célébrités, combien d'échecs ? S'il est évident d'affirmer que la réussite d'une chaîne Youtube est aléatoire, quels sont les ingrédients indispensables pour percer sur ce site ? A l'instar de Micode qui a grimpé très rapidement avec sa chaîne, Sir Gibsy et Valouzz vous proposent quelques astuces dans BO3Talk pour y arriver. On vous prévient, l'humour est indispensable.