La professionnalisation de l'eSport a-t-elle changé le modèle ? - BO3Talk  

L'arrivée du PSG mais aussi de Monaco, de l'OL ou bien encore de franchises NBA montrent sans aucun doute que l'eSport est entrée dans une nouvelle ère. Celle du professionnalisme, comparable à celui du sport traditionnel. Mais ces investissement toujours plus élevés au plus haut niveau changent-ils le modèle pour l'eSport ? BO3Talk s'intéresse aux bouleversements avec ses deux experts Drijoka et Maaf.