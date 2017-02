PSG, Schalke 04, NBA : ces clubs qui investissent dans l'eSport ? - BO3Talk  

Les plus grands clubs sportifs ne peuvent pas rester inactifs devant l'émergence du marché de l'eSport à l'internationale. A l'image du club allemand de Schalke 04, précurseur en la matière et aujourd'hui du PSG mais aussi de nombreuses franchises américaines de NBA, des structures eSports se créent à l'intérieur de ces structures mondialement connues. Quels sont leurs objectifs ? Les premiers résultats sont-ils au rendez-vous ? Kenny, Le Roi Bisou et Noi vous donnent toutes les précisions.