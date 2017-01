Ils ne sont plus que quatre : Dignitas, Movistar Riders, The Chavs et Grand Danois. Quatre équipes du top 15 europèen prêtes à en découdre et à monter sur la plus haute marche du podium de la Overwatch XTRACUP ! Mais entre elles, la bataille sera rude. La perspective de matches à suspens et de beau jeu pour cet après-midi gaming !