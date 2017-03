Une fille streameuse, ça veut dire quoi ? - BO3Talk  

"Je ne pensais pas en vivre, à la base c'était juste pouvoir partager ma passion avec une communauté". A l'image de Sanwa, de plus en plus de jeunes filles décident de franchir le pas dans l'eSport et le gaming. Si les garçons restent très largement majoritaires danse ce monde, les filles sont en train de faire leur place. Comme Sanwa, Aayley est un exemple de cette transformation. Les deux streameuses sont invitées dans BO3Talk.