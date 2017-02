Youtube souhaite devenir un acteur majeur dans l'eSport avec le développement de Youtube Gaming pour permettre aux joueurs et aux passionnés de regarder des streams en direct et un accès aux replays. Face à la concurrence du géant Twitch, en quoi Youtube Gaming est-il novateur ? C'est le premier débat de BO3Talk avec le Roi Bisou et Amaury comme invités.